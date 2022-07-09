الصين تدعو لإنهاء إيصال المساعدات عبر الحدود واحترام سيادة سورية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود في أقرب وقت واحترام سيادة الدولة السورية بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة شينخوا عن جيون قوله تعليقاً على التصويت على مسودات قرارات بشأن تمديد هذه الآلية أمس “يجب على مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن وعلينا احترام سيادة سورية كما ينبغي أن تصبح الإغاثة عبر سورية هي القناة الرئيسية للمساعدة الإنسانية”.

وشدد جيون على أن “آلية إيصال المساعدة عبر الحدود هي ترتيب مؤقت بناء على الوضع الخاص في سورية” مجدداً موقف الصين الداعم لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يتوافق ومبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة.

ولفت مندوب الصين إلى أن بلاده تقدم مختلف أنواع المساعدة لسورية من خلال قنوات مختلفة وعلى نحو نشط.

واستخدمت روسيا أمس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد مفاعيل القرار (2585) الذي تبناه المجلس في التاسع من تموز الماضي بشأن إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود مع تركيا لمدة عام.

وخلال الجلسة ذاتها عرقلت الدول الغربية اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد العمل بقرار المجلس لمدة ستة أشهر وزيادة مشاريع التعافي المبكر وإيصال المساعدات لجميع محتاجيها من داخل سورية فقط.