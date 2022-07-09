الطالب الأول حمزة لـ”البعث”: بالتصميم والإرادة حققتُ حلم والدتي

القنيطرة- محمد غالب حسين

حصل الطالب حمزة محمد رمضان من مدرسة المتفوقين بمحافظة القنيطرة على العلامة الكاملة بالشهادة الثانوية العامة- الفرع العلمي ٢٩٠٠ من ٢٩٠٠ درجة، وبذلك نال قصب السبق، وحاز شرف التفوق بنيله المركز الأول على الناجحين بالشهادة الثانوية العامة- الفرع العلمي على مستوى القطر.

وحمزة رمضان من أبناء قرية جليبينة التابعة لمحافظة القنيطرة، ويسكن حالياً في تجمّع مفرق حجيرة، وخلال حديثه لـ”البعث” عبّر عن فرحته العارمة، وسروره البالغ بالنجاح والتميّز والتفوق الذي سيتيح له دراسة الطب البشري، ليحقق حلم والدته التي كانت تقول له: ادرس واجتهد لتصبح طبيباً تخفّف آلام المرضى، وتمسح دمعة المحزونين، ويزهر عملك ابتسامات فرح وشكر على شفاه المكلومين.

وأكد حمزة أن التصميم وتنظيم الوقت والجد والاجتهاد أساس النجاح والريادة والتفوق، شاكراً إدارة ثانوية المتفوقين ومدرسيها الذين كانوا يتابعون الطلبة دراسياً، ويمنحونهم المحبة ومتابعة الدرس والتحصيل.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب المتفوق هو ابن أسرة جولانية مكافحة، فوالده سائق ووالدته ربة منزل، ولم يأخذ درساً خصوصياً يوماً، ولم يلتحق بدورات تعليمية خاصة أيضاً.