الهند تغرم العفو الدولية

فرضت الهند غرامة قدرها 8 ملايين دولار على الذراع المحلية لمنظمة العفو الدولية، بعد تحقيق في مواردها المالية، وقالت المنظمة إن ذلك جزء من “مطاردة الساحرات”.

وزعمت الجماعات الحقوقية المحلية منذ فترة طويلة أنها تواجه مضايقات من الإدارة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسليطها الضوء على انتهاكات الحقوق، بما في ذلك في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت مديرية الإنفاذ الهندية، وهي الوكالة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية، أمس الجمعة، إن منظمة العفو قد انتهكت قوانين التمويل الأجنبي من خلال توجيه مساهمات خارجية لتوسيع عملياتها المحلية.

وأوضحت في بيان أن منظمة العفو الهندية غُرمت 6.5 مليون دولار لتلقيها مساهمات أجنبية غير مشروعة، بينما تم تغريم رئيسها التنفيذي السابق أكار باتيل 1.3 مليون دولار إضافية.