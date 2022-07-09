انفجار دراجة مفخخة بأحد حواجز ميليشيا (قسد) 

انفجرت دراجة نارية مفخخة بأحد الحواجز التابعة لميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية: إن “دراجة نارية مفخخة غرب دوار الباسل في مدينة الحسكة انفجرت لدى وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا (قسد) على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي ما أدى لوقوع أضرار مادية” فيما لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف عناصر الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى أنه وعقب وقوع الانفجار تمت محاصرته من قبل عناصر الميليشا من جميع الاتجاهات وتم منع الأهالي من الاقتراب والعبور.