انفجار دراجة مفخخة بأحد حواجز ميليشيا (قسد) 

المقاومة في تصاعد ..استهدف مقر وسيارة لمليشيا قسد في ريف دير الزور
الصورة آرشيف

انفجرت دراجة نارية مفخخة بأحد الحواجز التابعة لميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية: إن “دراجة نارية مفخخة غرب دوار الباسل في مدينة الحسكة انفجرت لدى وصولها إلى حاجز مسلح لميليشيا (قسد) على مسافة 500 متر باتجاه الطريق المؤدي للمعهد الزراعي ما أدى لوقوع أضرار مادية” فيما لم يتسن التأكد من وقوع إصابات في صفوف عناصر الميليشيا.

ولفتت المصادر إلى أنه وعقب وقوع الانفجار تمت محاصرته من قبل عناصر الميليشا من جميع الاتجاهات وتم منع الأهالي من الاقتراب والعبور.

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يتفقد مشافي دمشق

2-مايو-2022

زيت عباد الشمس الأوكراني يعرقل حل أزمة حليب الأطفال في أمريكا

27-مايو-2022

ثاني أكبر احتياطي ذهب بالمنطقة في لبنان

10-أبريل-2022

مخزونات الغاز الطبيعي في أميركا تتراجع لأقل مستوى  

16-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى