بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد عباس يزور أحد تشكيلاتنا المقاتلة

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة أحد تشكيلاتنا المقاتلة العاملة في المنطقة الشرقية، حيث التقى المقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم تهاني السيد الرئيس وتمنياته لهم بدوام الصحة والتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

واطلع العماد عباس خلال جولته على جهوزيتهم وأوضاعهم وطبيعة مهامهم، والتقى العماد عباس القادة الميدانيين واستمع منهم إلى شرح عن الأعمال التي ينفذونها، وزود العماد عباس القادة بتوجيهاته.

كما زار العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة أحد تشكيلاتنا الجوية والتقى الكوادر العاملة في التشكيل وهنأهم بالعيد ونقل إليهم تهاني الرئيس الأسد وتمنياته لهم بدوام الصحة والنجاح في أداء مهامهم.

وتابع العماد ابراهيم سير العملية التدريبية، كما زار العماد رئيس هيئة الأركان العامة أحد تشكيلات دفاعنا الجوي حيث التقى المقاتلين في نقاطهم ومواقع عملهم ونقل إليهم تهنئة الرئيس الأسد بعيد الأضحى المبارك واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية والفنية.