بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد عباس يزور أحد تشكيلاتنا المقاتلة في المنطقة الشرقية

بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد عباس يزور أحد تشكيلاتنا المقاتلة في المنطقة الشرقية

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة أحد تشكيلاتنا المقاتلة العاملة في المنطقة الشرقية، حيث التقى المقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم تهاني السيد الرئيس وتمنياته لهم بدوام الصحة والتوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

واطلع العماد عباس خلال جولته على جهوزيتهم وأوضاعهم وطبيعة مهامهم مثنياً على الروح المعنوية العالية والإرادة والشجاعة التي يتحلون بها واستعدادهم الدائم للبذل والعطاء في تنفيذ الواجب الوطني المقدس.

والتقى العماد عباس القادة الميدانيين واستمع منهم إلى شرح عن الأعمال التي ينفذونها مشدداً على أهمية التدريب المتواصل واليقظة والجاهزية في كل الأوقات والظروف.

كما أكد أن ما حققته سورية في مواجهة العدوان والإرهاب كان عظيماً بكل ما للكلمة من معنى وأن ما نشهده اليوم من تعاون وتنسيق بين الدول التي ترفض الارتهان والتبعية لقوى الهيمنة والاستعمار ما هو إلا امتداد لما حققناه مع أصدقائنا وحلفائنا على مختلف الساحات.

وزود العماد عباس القادة بتوجيهاته وتمنى لهم النجاح المستمر في ميادين التدريب والعمل وتعزيز مسيرة الإنجازات والانتصارات.

بدورهم أكد المقاتلون استعدادهم الدائم لتنفيذ المهام المسندة وأي مهام أخرى توكل إليهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل الذود عن حياض الوطن وصون أمنه واستقراره والقضاء على الإرهاب بأشكاله كافة.

كما زار العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة أحد تشكيلاتنا الجوية والتقى الكوادر العاملة في التشكيل وهنأهم بالعيد ونقل إليهم تهاني الرئيس الأسد وتمنياته لهم بدوام الصحة والنجاح في أداء مهامهم.

وتابع العماد ابراهيم سير العملية التدريبية التي تضمنت عروضاً جوية متنوعة وأثنى على الجهود المبذولة مؤكداً أنه من خلال هذا الإتقان والتفاني في العمل سنكون قادرين على التصدي لقوى العدوان وتحقيق النصر الناجز على الإرهاب ورعاته.

واجتمع العماد بالقادة والطيارين وزودهم بتوجيهاته مؤكداً على أهمية العمل الدؤوب والتدريب المتواصل بوتائر عالية والبقاء في أعلى درجات الجاهزية القتالية مشدداً على أن سورية بإرادة أبنائها وعزيمة جيشها وحكمة قائدها ستواصل مسيرة الصمود والإنجازات حتى تحقيق النصر النهائي والحاسم على الإرهاب وداعميه.

كما زار العماد رئيس هيئة الأركان العامة أحد تشكيلات دفاعنا الجوي حيث التقى المقاتلين في نقاطهم ومواقع عملهم ونقل إليهم تهنئة الرئيس الأسد بعيد الأضحى المبارك واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية والفنية وأثنى على التزامهم وانضباطهم وعملهم الدؤوب واستعدادهم التام لتنفيذ مهامهم الوطنية في التصدي لأي عدوان.

وأكد المقاتلون في مواقعهم كافة جاهزيتهم واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس فداء لعزة الوطن وكرامة أبنائه.

وبهذه المناسبة أيضاً قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية للشهداء وقرأوا الفاتحة وأدوا التحية إجلالاً وإكباراً لأرواحهم الطاهرة كما قاموا بزيارة جرحى الجيش العربي السوري في المشافي العسكرية وقدموا التهاني وتمنوا لهم الشفاء العاجل والصحة والعافية.