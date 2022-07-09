بوتين يهنئ مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشير إلى أن المسلمين في روسيا يشاركون بنشاط في حياة البلاد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: “هنأ فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى… يسرنا أن المسلمين في روسيا يشاركون بشكل حيوي في حياة البلاد ويعيرون اهتماما مستمرا لتنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية والتوعية وتربية جيل الشباب في روح احترام التقاليد وعادات الأجداد”.

وأشار بوتين إلى أن نشاط المسلمين مهم للغاية للحفاظ على السلام بين القوميات والوفاق في المجتمع.

وأضاف: “يحمل عيد الأضحى الذي يرمز إلى انتهاء الحج إلى الأماكن المقدسة القديمة معنى آخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم وحدة الناس والحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة”.

وتمنى الرئيس بوتين لمسملي روسيا الصحة والسعادة والنجاح والازدهار.