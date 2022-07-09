ترامب: نلقي المحاضرات على الشعوب.. في حين غمرت شوارعنا بدماء الأبرياء

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوضع الذي تعيشه بلاده، وقال إن أمريكا في حالة انحدار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في شوارعها، تقدم المواعظ للآخرين.

وأضاف خلال اجتماع أمام مؤيديه في لاس فيغاس: “نحن أمة في حالة انحدار، وهذا لم يحدث قط سابقا. أصابوا بلادنا في ركبتيها، وأذلوها أمام العالم، وأضعفوها. ولا نزال نتجرأ ونلقي المحاضرات على شعوب ودول أخرى عن الديمقراطية، في حين غمرت شوارعنا بدماء الأبرياء”.

وأشار إلى أنه “لن تكون لدينا دولة إذا لم نوقف هذه الهمجية المتزايدة بسرعة”، وأوضح ترامب أن القانون جرى انهاكه، وسياسات منع الجريمة ضعيفة، وأن الحدود أصبحت أسوأ من ناحية الحماية، وغمرت المخدرات البلاد.