رونالدو خارج قائمة مانشستر للسفر إلى تايلاند واستراليا 

أعلن نادي مانشستر يونايتد، قائمة تضم 31 لاعبا للسفر إلى تايلاند وأستراليا، لإقامة معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد، واختار الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، مجموعة كبيرة من اللاعبين استعدادا لبدء الجولة التي سيستهلها الفريق بمواجهة ودية ضد ليفربول في بانكوك يوم 12 يوليو الجاري.

وتعد جولة هذا العام هي الأولى خارج إنجلترا لعدد من أبرز اللاعبين في الفريق الأول، مثل هاري ماغواير وبرونو فيرنانديز، وتمثل فرصة لعدد من اللاعبين الشباب لإثارة إعجاب المدير الفني.

وتضم القائمة 13 لاعبا من أكاديمية النادي، الذين حصلوا على مشاركاتهم الأولى مع الفريق الأول في الموسم الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين العائدين من الإعارة، كذلك تضم القائمة 4 لاعبين لم يشاركوا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول حتى الآن، وأصبح في حكم المؤكد عدم سفر كريستيانو رونالدو مع بعثة الفريق إلى تايلاند، حيث تم السماح له بالمزيد من الوقت بعيدا عن النادي بسبب ظروف عائلية يمر بها.

 

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