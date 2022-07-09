زعماء الأحزاب يطالبون الرئيس السريلانكي بالاستقالة

دعا قادة الأحزاب السريلانكية، الذين اجتمعوا اليوم السبت بخصوص الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد، الرئيس جوتابايا راجاباكسا إلى تقديم استقالته.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة في العاصمة، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء.

بدوره، قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إنه مستعد للانصياع لأي قرار يتخذ في اجتماع لزعماء أحزاب البلاد.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.