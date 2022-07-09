زعماء العالم يستنكرون اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

البعث- وكالات:

أثارت واقعة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي صباح أمس، صدمة قادة العالم الذين استنكروا الواقعة معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وفاة آبي “خسارة لا تعوض”، فيما دان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الواقعة خلال بدء كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، معربا عن تعاطفه وأمله بتحسن حالته الصحية.

كما أعربت الصين عن صدمتها من الهجوم معربة عن “تعاطفها” مع عائلته، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: “نراقب تطور الوضع، ونأمل أن يتم إخراجه من حالة الخطر، وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن”.

بدوره قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: إنه “حزين جدا” لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه “صديق عزيز”، وكتب مودي على “تويتر”: “حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي”، مؤكدا أن “أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان”.

من جهته، صرح وزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، لصحافيين في بانكوك أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا “مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي”. وأشار إلى أن “برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا”.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الراحل قائلا: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة. لقد كان شينزو آبي صديقا مخلصا لمصر، محباً لها، داعما لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة”.

وكان التلفزيون الرسمي الياباني قد أعلن في وقت سابق عن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي، بعد أن تعرض آبي لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا، لم يظهر بعدها أي مؤشرات حيوية، حسبما نقلت قناة “ان اتش كيه”.

من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى نارا الجامعي حيث كان يتلقى آبي العلاج أن الأخير كان ينزف بشدة بسبب جرح في قلبه ولم تنجح محاولات إنقاذه، وأوضحت أن رئيس الوزراء السابق خضع لعملية نقل دم مكثفة كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ حياته، وفق وسائل إعلام يابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا: “إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها الأحد المقبل”، عقب اغتيال آبي، وشدد على أن حكومته “ستستمر في ضمان سلامة المشاركين في الحملات الانتخابية”.

وأكدت وزارة الداخلية اليابانية قبيل إعلان وفاة آبي أنه “لا توجد خطة لتأجيل أو تغيير موعد انتخابات مجلس الشيوخ بعد غد الأحد”، وفق تقارير إعلامية.

هذا وقد كان شينزو آبي قد تولى منصب رئيس وزراء اليابان لأطول فترة في تاريخ البلاد، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية وتصدى لفضائح.