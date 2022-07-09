ميليشيا (قسد) تنفذ عمليات إعتداء وخطف بحق المواطنين في ريف الحسكة

واصلت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق أهالي المناطق والقرى والبلدات التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث أقدمت فجر اليوم على اختطاف 10 مواطنين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية: إن “مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) تدعمها مدرعات وطائرات مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي حاصرت قرى عكاظ وعكرش وسفانة في ريف الحسكة الشرقي وداهمت عدة منازل فيها وخطفت 10 مواطنين من القرى المذكورة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية من بلدة تل حميس بأن قوات الاحتلال الأمريكي اختطفت ثلاثة شبان من عائلة واحدة واقتادتهم لجهة مجهولة ما أثار غضب الأهالي في البلدة الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم ما اضطر ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال لإطلاق سراح الشبان الثلاثة.