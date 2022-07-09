وسط إشاعات حول فرار رئيس سريلانكا.. سفينتان حربيتان تغادران البلاد
غادرت سفينتان تابعتان للبحرية السريلانكية، اليوم السبت، ميناء العاصمة كولومبو وعلى متنها أشخاص مجهولون، وجرى ذلك وسط شائعات تقول بفرار رئيس البلاد.
وبحسب وكالة أنبا أداديرانا السريلانكية “أفاد مسؤل في ميناء كولومبو بأن المجموعة صعدت على متن السفينتين السريلانكيتين Sindurala وGajabahu وغادرت الميناء. وقال إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل عن ما جرى أو من صعد على متن السفينتين”.
واجتاح آلاف المحتجين اليوم العاصمة السريلانكية، واخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا نتيجة الاحتجاجات.
هذا وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها