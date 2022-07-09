وكالة تكشف السبب وراء اغتيال آبي

ذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن المسلح الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خطط أصلا لمهاجمة زعيم جماعة دينية.

وذكر موقع قناة “NHK” أن تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، والذي تم القبض عليه بتهمة قتل آبي، قال إنه باستهداف آبي أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها.

وتعرض آبي للهجوم صباح أمس حيث أطلق المهاجم تيتسويا ياماغامي رصاصتين من خلف السياسي الياباني، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005، ولم يكن راض عن آبي وأراد قتله.