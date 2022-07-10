الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

تبادل السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيسان خلال اتصال هاتفي عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية ولشعبي البلدين موفور الخير والتقدم.

كما وجه الرئيس الأسد خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.

وبحث الرئيسان التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

كما بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سورية وإيران إزاء العديد من القضايا والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.