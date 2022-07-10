“قمر الغزال” يضيء الأرض

يضيء بدر شهر تموز، الملقب بـ”قمر الغزال”، سماء الأرض يوم الأربعاء 13، وسيصل إلى ذروته في الساعة 18:38 بتوقيت غرينيتش.

وسيبدو القمر برتقالي اللون ساطعاً وممتلئاً ما بين الثلاثاء 12 والخميس 14 تموز.

وقد يلاحظ مراقبو السماء أن البدر مساء الأربعاء، سيبدو أكبر وأكثر إشراقاً من المعتاد، وهذا لأنه، للشهر الثالث على التوالي، سيرتفع البدر كقمر عملاق – عندما يكون في نقطة الحضيض، عند أقرب نقطة له من الأرض.

ويعد بدر تموز القمر العملاق الثالث لهذا العام من أصل أربعة، عقب القمر العملاق الأول في شهر أيار والمعروف باسم “قمر الزهرة” والقمر العملاق الثاني في شهر حزيران الماضي، المعروف باسم “قمر الفراولة”.

وسيكون “قمر سمك الحفش” الشهر المقبل، والذي يبلغ ذروته في 11 آب، آخر قمر عملاق لهذا العام.

وامتلكت الأقمار المكتملة لكل شهر أسماءها الفريدة هذه بفضل قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، ووفقاً لهذا التقويم، أطلقت القبائل على القمر الكامل لشهر تموز اسم “قمر الغزال”، لأنه وفي هذا الوقت من السنة، من المعتاد أن تنمو قرون الغزال بالكامل.