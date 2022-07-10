“ليث النجار”.. موهبة كبيرة ومستقبل واعد في عالم الجمباز

لفت لاعب منتخبنا الوطني ليث النجار ذو التسعة عشر ربيعاً الأنظار إليه في مشاركته الأخيرة ضمن منافسات رياضة الجمباز في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ليس لأنه اللاعب الأصغر سناً في البطولة وإنما لأدائه المميز، حيث حال دون صعوده إلى منصة التتويج أعشار من العلامة، وهو ما يبشّر بمستقبل واعد لهذا اللاعب المميّز، وخاصة إذا ما أعطي الاهتمام والرعاية والدعم المعنوي على الأقل، لأن اللاعب مقيم منذ سنوات في ولاية شيكاغو الأمريكية.

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي تحدث لـ”البعث” حول مشاركة الجمباز في الألعاب وأداء النجار، حيث أوضح أن منتخب الجمباز المؤلف من يزن سليمان المبتعث للدراسة والتدريب في اليابان ومحمد خليل إضافةً إلى النجار، شارك في بطولة آسيا، وحقق فيها لاعبنا ليث المركز 17 من أصل 24 مركزاً هي الحصة الآسيوية التي يحق لها التأهل إلى بطولة العالم التي ستقام في الشهر العاشر وستستضيفها مدينة ليفربول الإنكليزية، ثم جاءت محطة المتوسط، حيث المنافسة في أوجها فأغلب المنافسين هم أبطال العالم.

وأكد حبوباتي أن بطلنا النجار استطاع أن يترك بصمة قوية جداً في المنافسات منذ البداية، فتأهل رفقة يزن سليمان إلى نهائيات الفردي العام على الأجهزة، وفي اليوم الثاني جاء في المركز 19 من أضل 54 لاعباً مشاركاً وتأهل للمنافسة على ميدالية طاولة القفز، وكان لاعب احتياط 9 على جهاز الحلق، طبعاً من ينافس في الفردي يكونون أفضل 8 على كل جهاز، ويُسجل لاعبا احتياط أول وثانٍ في حال انسحاب أحد اللاعبين الأساسيين، لكن لم ينسحب أحد، وحقق المركز الخامس على طاولة القفز بفارق أعشار عن المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد الذهب اللاعب التركي، أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب اللاعبين الطليان أبطال أوروبا.

وحول مشاركات النجار السابقة مع المنتخب أشار حبوباتي إلى أنه شارك في فئة الشباب بدورة المتوسط للشباب في 2016 بإسبانيا، وبالدورة الآسيوية بجاكارتا عام 2017، وله مشاركة في بطولة العالم عندما أتمّ 18 عاماً العام الماضي وحقق وقتها ميدالية فضية على طاولة القفز، وهذه السنة شارك بفئة الرجال في بطولة آسيا ودورة المتوسط، ويحضر حالياً للمشاركة في البطولة العربية التي ستستضيفها أيضاً مدينة وهران الجزائرية ومن ثم بطولة العالم.

سامر الخيّر