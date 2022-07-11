الائتلاف الحاكم باليابان يفوز بالأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي وحليفه كوميتو فاز بأكثر من 75 من أصل 125.

فيما أقر كينتا إيزومي زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض بهزيمته.

يذكر أن هذه الانتخابات التي جرت أمس تنظم كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ المقدرة بـ 24.