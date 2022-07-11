الائتلاف الحاكم باليابان يفوز بالأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ

حقق الائتلاف الحاكم في اليابان فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بعد حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي إليه آبي وحليفه كوميتو فاز بأكثر من 75 من أصل 125.

فيما أقر كينتا إيزومي زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض بهزيمته.

يذكر أن هذه الانتخابات التي جرت أمس تنظم كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ المقدرة بـ 24.

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