الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 32 شاحنة وناقلة و11 صهريجاً دخل صباح اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراق.

في السياق ذاته توجه رتل تابع لقوات الاحتلال من 20 آلية في ساعة متأخرة ليلة البارحة من قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير إلى بلدة تل حميس ومنها إلى الحسكة وفق المصادر.