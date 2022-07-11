الاحتلال الأمريكي يدخل 43 آلية لدعم قواعده في منطقة الجزيرة
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتلاً من 43 آلية محملة بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواته في قواعده العسكرية غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.
وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 32 شاحنة وناقلة و11 صهريجاً دخل صباح اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراق.
في السياق ذاته توجه رتل تابع لقوات الاحتلال من 20 آلية في ساعة متأخرة ليلة البارحة من قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير إلى بلدة تل حميس ومنها إلى الحسكة وفق المصادر.