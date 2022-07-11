الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في بعض المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً مثيرة للغبار في تلك المناطق ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي لتقترب من معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو صيفيا عادياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.