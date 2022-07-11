الداخلية تطلق خدمة إلكترونية للحصول على جواز السفر

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة (تحميل الأوراق الرسمية اللازمة لإصدار جواز السفر) ودفع قيمته إلكترونياً والحصول على موعد لاستلامه عبر بوابة مركز خدمة المواطن الإلكتروني https://ecsc.gov.sy وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخدمة بدأت في الـ 7 من الشهر الجاري وفي المرحلة الأولى ستكون لمن قام بتثبيت حجز مسبق لجواز السفر وتم منحه دوراً على المنصة بعد الـ 21 من الشهر الجاري.

ولفت البيان إلى أن طريقة تثبيت حجز مسبق لجواز السفر عبر بوابة مركز خدمة المواطن الإلكتروني تتضمن إنشاء حساب على البوابة https://ecsc.gov.sy وإدخال بيانات البطاقة الشخصية بشكل دقيق ثم اختيار تثبيت حجز مسبق لجواز السفر.

وأكد البيان ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستظهر على الموقع وإتمام عملية الدفع الإلكتروني (بدل الخدمة وقيمة جواز السفر مع الرسوم والطوابع) مشيراً إلى أنه يجب أن يتم رفع الأوراق الثبوتية المطلوبة على الموقع بشكل واضح (أخذ صورة عنها عبر السكانر) لأن الأوراق الثبوتية المصورة عبر كاميرا الموبايل يمكن أن تعرض المعاملة للرفض.

وأشار البيان إلى أنه بعد الحجز عبر البوابة وعدم تحميل الأوراق ودفع الرسوم خلال 10 أيام تعتبر مواعيد الحجز ملغاة.

أما في المرحلة الثانية فأوضح البيان أنه سيتم لاحقاً البدء بالتسجيل للأشخاص المتقدمين لأول مرة وذلك وفق جدول الدور المتاح.