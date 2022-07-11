غزال القوى يغيب عن بطولة العالم.. واتحاد اللعبة يفسر!

فجّر لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى مجد الدين غزال مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن غيابه عن بطولة العالم المقرّرة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل لأسباب إدارية.

غزال وعبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح في منشور قال فيه: “للأسف سورية لن تكون متواجدة في بطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة الأميركية بسبب التأخير في المراسلات”.

كلام بطلنا العالمي في الوثب العالي استوجب رداً سريعاً من اتحاد أم الألعاب عبر بيان طويل الحجم، حاول خلاله المعنيون عن اللعبة التنصل من المسؤولية وسرد جملة من الوقائع عن تفاصيل المراسلات لتأمين تأشيرة دخول للغزال إلى أمريكا وتواصل المجهودات في هذا الإطار.

لكن أبرز ما جاء في بيان الاتحاد هو تأكيده محاولة التواصل مع غزال الذي رفض الردّ على سكرتارية الاتحاد ليتمّ التواصل مع مساعد مدربه والطلب أكثر من مرة بضرورة الإسراع بإرسال جواز سفر غزال إذا أراد المشاركة في البطولة، كما أوضح الاتحاد أنه قام بتاريخ 22 حزيران الماضي بمراسلة الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى واللجنة المنظمة لبطولة العالم لتثبيت المشاركة، حيث تم تحديد تاريخ 13 تموز الجاري موعداً للاعب في السفارة الأمريكية في بيروت للحصول على الفيزا لدخول الأراضي الأمريكية، لافتاً إلى أن الإجراءات الإدارية في السفارة لا يمكن التدخل فيها سواء عن طريق الاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبية الأمريكية ولكن عن طريق علاقات الاتحاد ومخاطبات عديدة طلب منهم تسهيل كافة الإجراءات، وقد تدخّل فعلاً الاتحاد الدولي بالتعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.

وأشار الاتحاد إلى أن الأمر لم ينته بعد، ويوجد أمل في مشاركة غزال في البطولة العالمية، حيث تمّ حجز تذكرة مبدئية له من بيروت إلى الدوحة ومن ثم إلى أوريغون وهي البلدة المستضيفة للبطولة.

على العموم وبعيداً عن المتسبّب بغياب غزال قوانا عن المحفل العالمي إلا أن الأكيد أن الأمور التنظيمية في رياضتنا ليست بخير وتحتاج وقفة مطولة، فالغزال كان من المرشحين للتتويج بميدالية عالمية، لكن على ما يبدو أن الفرصة لن تكون سانحة وسيؤجل الحلم حتى إشعار آخر!.

المحرر الرياضي