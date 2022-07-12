الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني أكبر مصدر لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الكيان الصهيوني هو أكبر مصدر لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب في المنطقة وأن الدعم الأمريكي المستمر له يدل على زيف مزاعمه بشأن السلام.

وقال كنعاني تعليقاً على مقال حول أهداف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إن “تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي” معتبراً أن هذه التصريحات استمرار لسياسة “الضغط الأقصى الفاشلة” التي بدأت في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران.

وشدد كنعاني على أن منطقة الشرق الأوسط لن تكون أكثر أمناً واستقراراً إلا من خلال احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني ووقف سياسة الترهيب من إيران “إيرانوفوبيا” وزرع الانقسام بين دول المنطقة وتدفق الأسلحة إليها.

يذكر أن مقال صحيفة واشنطن بوست أشار إلى زعم بايدن بأن “إيران أصبحت معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 قائلاً إن إدارته ستواصل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي حتى تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق” في محاولة لتشويه الحقائق بأن أميركا هي من انسحبت من الاتفاق ولا تقدم أي خطوة إيجابية في المفاوضات الجارية بشأنه.