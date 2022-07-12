“الصالحية” بمساندة حاجز للجيش تطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي

الحسكة – سانا

اعترض أهالي قرية الصالحية بريف مدينة القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته المرور عبر القرية وطردوه خارج المنطقة.

وأفادت مصادر محلية من ريف القامشلي لمراسلة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من خمس عربات عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة دفع رباعي لميليشيا “قسد” حاول العبور عبر قرية الصالحية فقام الأهالي بالتصدي له بمساندة حد الحواجز التابعة للجيش ومنعوه من المرور وطردوه من منطقتهم.

وتصدى أهالي قرية المجيبرة الثلاثاء الماضي بمساندة الجيش لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول عبر القرية وطردوه من المنطقة.