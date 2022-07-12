العمل مستمر لتسهيل استلام الأقماح من المزارعين

وأكد محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أن العمل مستمر لتسهيل استلام الأقماح وتخفيف الضغط عن المزارعين الذين يتابعون عمليات الحصاد حيث تم توجيه آليات مديرية الزراعة بالمحافظة إلى فرع مؤسسة إكثار البذار لمساعدتهم بنقل المحاصيل.

واطلع المحافظ جمران اليوم خلال جولة تفقدية قام بها إلى عدد من القرى والبلدات في منطقة قطنا على عمليات تجميع الأقماح وآلية تسليمها إلى مراكز المؤسسة العامة لإكثار البذار والسورية للحبوب.

كما استمع المحافظ من مزارعي الحبوب في بلدات سعسع وبيت سابر وبيت تيما إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملهم مبيناً أنه ستتم معالجة بعضها عبر تأمين شاحنات لنقل محاصيلهم من الحقول إلى مراكز التسليم في محافظتي درعا وحماة بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وأوضح مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أن المساحات المحصودة في المحافظة تجاوزت حتى الآن 50 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 15 ألف هكتار متوقعاً أن تبلغ كميات الأقماح التي ستسلم للسورية للحبوب 39 ألف طن.

شارك في الجولة رئيس اتحاد فلاحي ريف دمشق زياد الخالد وعدد من المعنيين في المحافظة.