بمشاركة سورية.. انطلاق الاجتماع الإقليمي الوزاري الخاص بالتعاون البيئي في طهران

بمشاركة سورية انطلقت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات الاجتماع الإقليمي الوزاري الخاص بالبيئة تحت عنوان (التعاون البيئي لمستقبل أفضل).

وأكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة له على ضرورة إيلاء الاهتمام للبيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بعيداً عن المجاملات الدبلوماسية والسياسية المعتادة معرباً عن ارتياحه لاهتمام دول المنطقة بقضية حماية البيئة وما يمكن أن يوفره ذلك من أرضية لتعزيز التعاون بين هذه الدول.

وأوضح الرئيس الإيراني أن النظرة الاستعلائية للحكومات الغربية واستغلالهم اللامحدود للموارد الطبيعية ولا سيما في البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار إضافة إلى إنتاج جميع أنواع الملوثات في أماكن مختلفة من العالم بذريعة تحقيق التنمية الاقتصادية جميعها من العوامل الرئيسية للمشكلات البيئية مشيراً إلى أن إيجاد حل للتحديات البيئية يستدعي إرادة دولية واقليمية ومقترحاً تشكيل اتحاد أو منظمة للتعاون البيئي لدول غرب آسيا لتحقيق ذلك.

بدوره قال معاون الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة الدكتور علي سلاجقة أن الدبلوماسية البيئية هي مقدمة للدبلوماسية السياسية بين الدول وأن قضية البيئة أصبحت شاملة وعابرة للحدود معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لخلق تقارب حقيقي يتيح الاستقرار البيئي.

ويرأس الوفد السوري المشارك وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ويضم كلا من الدكتور أحمد نعمان مدير البحوث البيئية والمهندس عماد مرعي رئيس دائرة حماية التربة المنسق الوطني لاتفاقية مكافحة التصحر إضافة إلى حضور السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

وتشارك في فعاليات الاجتماع سورية والعراق وعمان والإمارات وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان والكويت وباكستان وروسيا وأوزبكستان وغيرها من الدول وممثلون عن الأمم المتحدة وبرنامجها المتعلق بالبيئة وبرنامجها الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة وصل أول أمس على رأس وفد إلى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين والمشاركة في اجتماع (التعاون البيئي لمستقبل أفضل) بهدف الوصول إلى حلول للتحديات البيئية الوطنية والإقليمية.