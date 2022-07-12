رئيس الوزراء الأرمني: نولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع سورية

يريفان – سانا

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن أرمينيا تولي اهتماماً كبيراً للتعاون مع سورية وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.

وقال باشينيان خلال لقائه اليوم السفيرة السورية لدى أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان: “نحن نتابع التطورات في سورية الصديقة ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة”.

وأشار باشينيان إلى الدور الذي تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التي أرسلت إلى سورية عام 2019 لجهة إزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.

وهنأ رئيس الوزراء الأرمني أريسيان بتعيينها سفيرة لسورية في أرمينيا متمنياً لها العمل الفعال بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

بدورها أعربت أريسيان عن الامتنان للحكومة الأرمنية على مواقفها الداعمة لسورية مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتوطيد العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء الملحق في السفارة السورية في يريفان أحمد العذبه.