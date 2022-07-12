زيارة بايدن للسعودية لن تخفض أسعار المحروقات في الولايات المتحدة الأميركية

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، أمس الاثنين، بأنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المزمعة للشرق الأوسط لن تؤدي إلى خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أنّه ستكون للرئيس الأميركي جو بايدن جولة في الشرق الأوسط، في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط لن تساعده على خفض أسعار البنزين في البلاد، فالسعودية لا تمتلك ما يكفي من النفط وتكافح لتحقيق أهداف الإنتاج الخاصة بها”، مشيرةً إلى أنّ “الموافقة على إنتاج أي كميات إضافية ستتطلب إجماعاً بين أعضاء أوبك”.

وتنقل الصحيفة الأميركية عن الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بن كاهيل قوله: “حتى لو ملأت السعودية السوق العالمية بالنفط، فإنّ هذا لا يضمن خفض أسعار البنزين”.

وأضاف كاهيل أنّ ذلك “يرجع إلى أنّ التقلبات في أسعار النفط، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا علاقة له باضطراب الإمدادات”.

وأوضح كاهيل للصحيفة أنّ “جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسعار يرجع إلى العوامل الجيوسياسية والمضاربات المالية، فإذا نظرت إلى السوق الفعلي والطلب الفعلي، وتداول براميل النفط الخام الفعلية، لا تجد أي اضطراب في أي مكان”، ورأى أنّ زيارة بايدن للرياض “لها ترتبط بقضايا الأمن الإقليمي أكثر مما ترتبط بإنتاج النفط”.