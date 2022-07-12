زيارة موفقة بكل المقاييس

فضيلة الشيخ الدكتور محمود عكام

عضو المجلس العلمي الفقهي في سورية – مفتي حلب

زيارة السيد الرئيس بشار الأسد حلب زيارة موفقة لأنها زيارة عمل وحب ووفاء ودعم واستجمام، وقد حققت الزيارة الكريمة كل أغراضها، التي ذكرنا، على أحسن ما يمكن أن يكون التحقْق والتحقيق، فالعمل أنتج كهرباء ومياهاً، والحب أثمر طمأنينة واماناً، والوفاء تأكد وتنامى، فحلبُ التي في عيون السيد الرئيس أضحت اليوم في دمه، وقد خالج كل خلايا الجسم والروح، وأما الدعم: فقدموا لحلب كل التسهيلات والتيسيرات ومتطلبات العيش الكريم النبيل.. هكذا قال السيد الرئيس لمختلف مسؤولي الدولة عامة وحلب خاصة، وأما الاستجمام فالعائلة الكريمة الفاضلة للسيد الرئيس كانت معه، ورافقته وتجولت معه في الأسواق والمعالم، وزارت الأوابد والكنائس والمساجد.

وفي النهاية، تُوَّجَ ذلك كله بصلاة عيد الأضحى المبارك، أداها سيادته مع الجماهير العزيزة في جامع الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد شرّفني المولى عز وجل فكنتُ الإمام والخطيب، وتضمنت الخطبة معنى العيد ودلالاته من فرحة قبول وإدخال السرور، وعزّزنا هذه المعاني بأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم عرّجنا على سرور أدخله السيد الرئيس على حلب وأبنائها مدحاً وحباً وخدمةً وعطاءً.. فاللهم احفظ حلبَ وسورية والمواطنين، واكِفهم جميعاً الهمَّ والغم يارب العالمين.