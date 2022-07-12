شيوخ ووجهاء عشائر الجزيرة يوحدون الصفوف ضد المحتلين والمرتزقة

الحسكة _ اسماعيل مطر

ندد ملتقى القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية والفرات اليوم بالتحركات العدوانية للاحتلال التركي ومرتزقته والتي تهدد سلامة وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الشيخ محمد الخلف شيخ عشيرة العبد كريم (قبيلة السادة البقارة) أن التحركات والتهديدات التركية ما هي إلا دليل على إفلاس النظام التركي الإخواني الذي يمارس الابتزاز المكشوف بهدف تحصبل تنازلات ومكاسب سياسية.

واعتبر الشيخ حسن المسلط شيخ قبيلة الجبور أن هذا الاجتماع هو رسالة للعالم أجمع بأن تراب الجزيرة السورية تراب مقدس وسوف ندافع عن كل ذرة تراب من وطننا الحبيب سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

الشيخ أحمد خميس السهو أحد وجهاء عشيرة البوحمدان، قييلة السادة البقارة، أكد بأن هذا الاجتماع ليس للادانات والاستنكار فقط بل لتوحيد الصفوف لمواجهة خطر المحتل التركي ومرتزقته والمحتل الأمريكي وأدواته العميلة والمرتهنة الذين نهبوا وينهبون خيرات الوطن من الأقماح والنفط وغيرها من خيرات البلاد.

ودعا الشيخ محمد المشوح، من شيوخ ووجهاء عشيرة المعامرة، من ارتهن للمحتل الأمريكي لكي يسارع ويضع نفسه فوراً تحت تصرف الجيش العربي السوري صمام الأمان والقادر وحده على حماية الحدود ضد أي معتدٍ.

وأشار الشيخ فايز النامس شيخ عشيرة البوسلامة إلى الدور الوطني للقبائل والعشائر العربية عبر التاريخ، والتي كانت ولا تزال وستبقى مع قضايا الوطن رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري الذي سطر ويسطر أروع ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشاد الشيخ سالم المنديل شيخ عشيرة العلي الجبور باللحمة الوطنية والمقاومة التي تتحطم أمامها كافة المؤامرات والدسائس التي يراد من خلالها النيل من سورية ومن مواقفها المشرفة، مؤكداً أن سورية ستبقى عصية على الطامعين والغزاة كما عهدناها ومهدا للحضارات والأديان ومنبعا للأصالة وعنواناً للانتماء القومي والوحدة الوطنية.