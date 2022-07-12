قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني على مدينة نوفايا كاخوفكا

أعلن مسؤول عسكري في مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 آخرين نتيجة قصف قوات نظام كييف للمدينة بصواريخ أمريكية أدت إلى أضرار كبيرة في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة قوله إن “الأمر بمهاجمة نوفايا كاخوفكا أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شخصياً وأن الضربة تمت باستخدام صواريخ هيمارس إم إل آر إس الأمريكية” وأدى ذلك إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين في حين لا يزال المئات محاصرين تحت الأنقاض.

وأضاف إن القصف أدى أيضاً إلى انفجار بمستودعات الأسمدة المعدنية والمصنع الذي ينتج معدات لمحطات الطاقة الكهرومائية إضافة إلى تضرر البنية التحتية للمدينة ومن بينها المستشفيات ورياض الأطفال.

بدورها قالت رئيسة مركز المساعدات الإنسانية ناتاليا زاريا إن مستودع مساعدات إنسانية يحوي 35 طناً من المواد الغذائية للسكان المحليين تم تدميره أيضاً جراء القصف الأوكراني.

ووصف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف تداعيات الضربة الأوكرانية بالكارثة على المدينة.

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