وزارة الاتصالات والتقانة تمنح 400 مليون ليرة و2500 بوابة لدعم قطاع الاتصالات بحمص

منحت وزارة الاتصالات والتقانة مبلغ 400 مليون ليرة و2500 بوابة إنترنت لفرع الشركة السورية للاتصالات بحمص بهدف دعم قطاع الاتصالات بالمحافظة وتلبية الاحتياجات المتزايدة مع عودة الاستقرار إلى المناطق التي طالها التخريب خلال الحرب الإرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بحمص اليوم مع عدد من المديرين المركزيين في الوزارة والمديرين الفرعيين بالمحافظة حيث تم بحث السبل الكفيلة بالنهوض وعودة جميع المراكز الهاتفية للخدمة وتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات بخدمات الاتصالات.

كما تم عرض أعمال إعادة التأهيل وعودة الخدمات الهاتفية للمواطنين في المراكز الهاتفية التي طالها الإرهاب بالتخريب والدمار إضافة إلى خرائط شاملة للمحافظة تبين توزع المراكز الهاتفية في المحافظة.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة إلى التجربة الرائدة في مركز بنك المعلومات في حمص موضحاً أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على التشاركية مع محافظة حمص من خلال عقد اتفاقية للتعاون المشترك وتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات لإنجاز مختلف المشاريع التطويرية في قطاع الاتصالات وفق إحداث مراكز معلومات وطنية باستخدام أحدث التقنيات باعتبار الوزارة قائدة التحول الرقمي في سورية.

حضر الاجتماع والجولة مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن ومدير المؤسسة العامة للبريد المهندس حيان مقصود.