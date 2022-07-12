وزير الاتصالات خلال زيارة لحمص يخصص 400 مليون ليرة و 2500 بوابة

حمص – سمر محفوض

استعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب

خلال اجتماعه مع المعنيين في محافظة حمص واقع الاتصالات بالمحافظة، وماتم انجازه من أعمال التأهيل والصيانة.

واطلع الوزير مع محافظ المهندس بسام بارسيك على واقع عمل مديرية بريد حمص ومركز هاتف البياضة. وأوضح الوزير الخطيب أن هناك عدة مشاريع مخصصة لبريد حمص سيتم البدء بها قريباً، إضافة إلى ما تم تأهيله من مراكز في المحافظة ، مبيناً أنه تم تخصيص ٢٥٠٠ بوابة منها ٥٠٠ لمركز البياضة و١٠٠٠ لمركز الوعر و١٠٠٠ لمركز القوتلي كما تم رصد ٢٠٠ مليون ليرة لإعادة تأهيل مركز مهين قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تخصيص فرع الاتصالات بمبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لإكمال الشبكات الهاتفية ، علماً أن هناك متابعة حثيثة لموضوع التحول للطاقة الشمسية.

واعتبر المحافظ أن زيارة وزير الاتصالات مثمرة، حيث تم تشخيص المشكلات التي يعاني منها قطاع الاتصالات وإيجاد حلول لها.