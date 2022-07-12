وزير الاتصالات خلال زيارة لحمص يخصص 400 مليون ليرة و 2500 بوابة

حمص – سمر محفوض

استعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب
خلال اجتماعه  مع المعنيين في محافظة حمص واقع الاتصالات بالمحافظة، وماتم انجازه من أعمال التأهيل والصيانة.

واطلع  الوزير مع محافظ المهندس بسام بارسيك على واقع عمل مديرية بريد حمص ومركز هاتف البياضة.  وأوضح الوزير الخطيب أن هناك عدة  مشاريع مخصصة لبريد حمص سيتم البدء بها قريباً، إضافة إلى ما تم  تأهيله من مراكز في المحافظة ، مبيناً أنه تم  تخصيص ٢٥٠٠ بوابة منها ٥٠٠ لمركز البياضة و١٠٠٠ لمركز الوعر و١٠٠٠ لمركز القوتلي كما تم رصد ٢٠٠ مليون ليرة لإعادة تأهيل مركز مهين قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تخصيص فرع الاتصالات بمبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لإكمال الشبكات الهاتفية ، علماً أن هناك متابعة حثيثة لموضوع التحول للطاقة الشمسية.
واعتبر المحافظ  أن زيارة وزير الاتصالات مثمرة، حيث تم تشخيص المشكلات التي يعاني منها قطاع الاتصالات وإيجاد  حلول لها.

مقالات ذات صلة

ثمانية أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

19-أغسطس-2019

ثلاث رحلات لإجلاء المواطنين السوريين من مصر والإمارات والكويت

25-أغسطس-2020

الجولان المحتل يعزل أمريكا

2-أبريل-2019

روبوت لرعاية المسنين

2-أبريل-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى