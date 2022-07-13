“جيمس ويب” ينشر المجموعة الكاملة للصور الأولى التي التقطها

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” المجموعة الكاملة من الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب، في لقطات تكرّس بداية حقبة جديدة في علم الفلك انتظرها العلماء سنوات طويلة.

وتم النشر عبر برنامج تلفزيوني في بث مباشر مدته ساعة، تخلله نشر الصور الواحدة تلو الأخرى، والتي تظهر سديمَين “مجموعتَين من الأجرام السماوية” يبيّنان دورة حياة النجوم، وكوكباً خارج النظام الشمسي، ومجموعة متراصة من المجرات.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة كوكباً خارج النظام الشمسي، أي يدور في فلك نجم غير شمسنا، وهو يشكل أحد محاور الأبحاث الرئيسية للتلسكوب.

وتتمثل المهام الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب في استكشاف العصور المبكرة للكون وعلم الفلك.

وقال بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية: “إن كل صورة هي اكتشاف جديد”، معتبراً: “إن كل لقطة ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل”.

الجدير بالذكر أن التلسكوب مزود بكمية من الوقود، تخوّله العمل على مدى 20 عاماً، وعمل في هذا المشروع 20 ألف شخص من حول العالم، ما جعل منه ثمرة تعاون دولي هائل.