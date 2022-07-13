خطة خيالية للتخفيف من تغيّر المناخ

اقترح مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رفع مظلة مصنوعة من فقاعات عالية التقنية فوق الكوكب لخلق القليل من الظل، للمساعدة في تخفيف آثار تغير المناخ.

هذه الفكرة الخيالية تم طرحها منذ عقود، حيث اقترحت لأول مرة في أواخر الثمانينيات، باستخدام مظلة فضائية شاسعة لمنع نسبة ضئيلة من الإشعاع الشمسي ليس بعيد المنال كما يبدو. ولكي نكون منصفين، فهي أيضاً خطة أقل خطورة بكثير من غيرها من مشاريع الهندسة الجيولوجية واسعة النطاق التي تهدف إلى عكس الضوء من السطح إلى الفضاء مرة أخرى، حسب “روسيا اليوم”.

ومع ذلك، حتى لو كان المفهوم الأساسي لتبريد الأرض بنوع من الدرع المدارية ممكناً، فلن تكون المواد المطلوبة جاهزة تماماً، ما يتطلب خصائص تجعلها قوية وخفيفة الوزن ومناسبة بصرياً.

وتركزت الاقتراحات الأولية على مسطح زجاجي بعرض 2000 كيلومتر (1200 ميل) منفوخ من مواد من صخور القمر. وإذا تم وضعه في توازن دقيق بين جاذبية الشمس والأرض وتأثير الأشعة الشمسية والجسيمات، فسيعكس مقداراً من الضوء للتخفيف من الارتفاع المطرد في درجة الحرارة.