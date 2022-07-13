سلة سورية تخسر أمام ايران في كأس آسيا

تلقى منتخب سورية لكرة السلة خسارةً قاسية من نظيره الإيراني ضمن بطولة كأس آسيا للرجال المقامة في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 80/67 لصالح المنتخب الايراني.

قدم المنتخب السوري أداءً جيداً في الربع الأول حيث بدأ بتسجيل النقاط إلا أنه لم يستطع أن يتقدم قبل نهايته حيث سجل الربع نتيجة 18/22، في الربع الثاني استمر المنتخب على نفس المنوال من تقارب النقاط بينه وبين المنتخب الإيراني لكن ظلّ التفوق إيرانياً حيث انتهى الربع بنتيجة 20/22، لينتهي الشوط الأول من المباراة مسجلاً 44/38.

مع بداية الربع الثالث، بدأ الفارق بين المنتخبيَن بالزيادة ليسجل الربع نتيجة 21/12 لصالح المنتخب الإيراني في ظل خلل واضح بصفوف دفاع المنتخب السوري، وفي الربع الرابع كانت النقاط قريبة حيث سجل نتيجة 17/15 إلا أن المجموع الكلي للنقاط كان قد أصبح كبيراً، لينتهي اللقاء بنتيجة 67/80.

سيناريو المباراتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم التي خرجنا منها في بداية الشهر الجاري، تكرر اليوم، حيث عاد المنتخب السوري ليخسر بفارق كبير دون الاستفادة من الأخطاء التي واجهته في لقاءَي “البحرين” و”إيران”.

كما كان لافتاً غياب المجنس الأمريكي “أمير جبار” الذي سجل حضوراً قوياً بالتصفيات، حيث قالت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه قد تأخر عن طيارته في حين لم يصدر توضيح رسمي من الاتحاد، وشهد اللقاء عودة “عبد الوهاب الحموي” بعد مطالبة جماهيرية كبيرة له.

ويلتقي منتخبنا بنظيره الياباني يوم الجمعة 15 تموز في ثاني مبارياته في البطولة بمجموعته الثالثة التي تضم “إيران” “اليابان” “كازاخستان”، وبذلك تحتل “سورية” المركز الثاني برصيد نقطة و”إيران” تتصدر المجموعة برصيد نقطتين مؤقتاً، ريثما ينتهي لقاء “كازاخستان” و”اليابان” اليوم.