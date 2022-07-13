شركة صينية أثارت جدلاً بإنتاجها آيس كريم باهظ الثمن لا يذوب

تعرضت شركة آيس كريم صينية فاخرة، لانتقادات شديدة عقب انتشار مقطع فيديو بشكل واسع، يُظهر مثلجات باهظة الثمن، لا يبدو أنها تذوب عند تعرضها لمصدر حرارة. وفي الفيديو، الذي شوهد حتى الآن أكثر من 500 مليون مرة على موقع الويب الصيني الشهير Weibo، يضع شخص ولاعة قرب المثلجات باهظة الثمن، والتي يبدو أنها لا تذوب.

وأثارت الشركة الجدل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد الكشف عن أن منتجاتها لا تذوب في درجات الحرارة العالية أو عند تعرضها للنار مما أثار تساؤلات حول ما هو موجود في منتجاتها.

وتساءل رواد الإنترنت عما يحتويه هذا الآيس كريم المسمى Chicecream، والذي أطلق عليه كثيرون في شنغهاي اسم “هيرميس اوف آيس كريم” تيمناً بشكرة هيرميس الفرنسية لصناعة السلع الفاخرة، نظراً لارتفاع أسعار منتجاتها، حيث تباع بعض أنواع الآيس كريم من الإصدار الأول بسعر 70 يواناً (10.50 دولاراً أميركياً) أو أكثر.