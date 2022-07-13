منتخبنا السلوي يفتتح مشواره الآسيوي بلقاء نظيره الإيراني

يستهل منتخبنا الوطني لكرة السلة مشاركته في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الحادية عشرة من ظهر اليوم عندما يلاقي نظيره الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي اليابان وكازاخستان.

تحضيرات منتخبنا للبطولة لم تكن بالشكل المطلوب بعد الخروج المفاجئ من تصفيات كأس العالم، حيث لم ينتظم اللاعبون في معسكر منتظم، حتى أن المشاركة في البطولة برمتها كانت مهددة بالإلغاء لأسباب إدارية، إلا أن مساعي اللحظات الأخيرة جعلت المنتخب يسافر إلى أندونيسيا على ثلاث دفعات.

وبعيدا عن سوء التحضير فإن مباراة اليوم تبدو صعبة للغاية، خصوصا أن أخر مواجهة جمعت منتخبنا بإيران قبل نحو أسبوعين لم تكن بالشكل المطلوب وتعرض منتخبنا خلالها لخسارة ثقيلة بفارق وصل إلى 35 نقطة.

لكن الأمر الذي يدعو للتفاؤل هو أن منتخبنا سيدخل البطولة دون ضغوطات، فالأكيد أن المنافسة على اللقب شبه مستحيلة لذلك سيكون من المرضي التأهل للدور الثاني، مع تقديم أداء مشرف وتجنب الخسارات الرقمية الكبيرة.

على صعيد التشكيل قرر المدرب الإسباني لمنتخبنا كريسبو خواريز عدم استدعاء الثنائي المغترب ديفيد هرمز وكميل جنبلاط مع إتاحة الفرصة لبعض الوجوه الشابة، حيث ضمت قائمة اللاعبين المستدعين للبطولة كلا من 🙁 هاني دريبي ، مجد عربشة ، عمر إدلبي ، عامر الساطي، أنطوني بكر، عبد الوهاب الحموي، نديم عيسى، اسحاق عبيد، عمر الشيخ علي، الياس عازاريه ، جورجي نظاريان) إضافة للمجنس أمير جبار هينتون.

يذكر أن منتخبنا سيلاقي بعد غد منتخب اليابان في ثاني مبارياته على أن يواجه كازاخستان يوم الأحد في أخر مباريات دور المجموعات، والفوز فيها سيمنح منتخبنا بطاقة التأهل للدور الثاني، حيث ينص نظام البطولة على أن يتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع في الدور ثمن النهائي.

المحرر الرياضي