وادي العيون عطشى والأهالي يطالبون بالمعالجة السريعة!!

وصلتنا رسالة من أهالي مدينة وادي العيون في منطقة مصياف من محافظة حماه يشكون فيها من انقطاع المياه لأيام وخاصة حي بيت الهوم، بالرغم من وجود عشرات الينابيع التي يتم ضخ المياه الصالحة للشرب منها إلى الخزان الرئيسي الذي يغذي عدة أحياء في المدينة، ولكن لا أحد يعرف إلى أين تذهب هذه المياه، ومن يستفيد منها ليلاً ونهاراً.

وأشار الأهالي إلى أن مدير وحدة مياه وادي العيون أرجع أسباب انقطاع المياه إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة لساعات طويلة يومياً، ما يؤدي إلى عدم تعبئة الخزان في وقت يؤكد فيه احد موظفي الوحدة امتلاء الخزان بالمياه إلا انه ليس لديه أي قرار بضخ المياه واستغرب ما يحدث في توزيع المياه الأهالي.

ويطالب الأهالي بإيجاد الحل الأمثل لإيصال المياه إلى بيوتهم بالرغم من عدم وجود أية جدية من قبل مدير وحدة مياه وادي العيون لإيصال المياه إلى الأهالي الذين يعانون منذ أيام دون أن تسارع الجهات المعنية لمعالجة الواقع.. هذا عدا عن أن جميع هواتف وجوالات هذه الجهات مغلقة وخارج التغطية!!