السفارة الروسية في واشنطن: أمريكا تستغل ملف الحبوب الأوكراني لإبعاد روسيا عن السوق العالمية

اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عديمة الصحة وغايتها إعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم وإخراج روسيا منه.

وقالت السفارة في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “الاتهامات الأمريكية الزاعمة بأن روسيا تعيق تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عن طريق البحر غير صحيحة ولن تصمد أمام أي تدقيق في وقت يبدو واضحاً أن سلطات كييف بالذات تتحمل مسؤولية ذلك لأنها قامت بتلغيم مياه البحر الأسود المقابلة لموانئ أوكرانيا”.

وأضاف: “نحن نعتبر مثل هذه الاتهامات الأمريكية دليلاً على جهود الولايات المتحدة لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم ومحاولة استبعاد روسيا من مجال تجارة المواد الغذائية”.

ووفقاً للبيان فإن واشنطن تستخدم لتحقيق غاياتها عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة بما يمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم الخارجي وإنها مستعدة لمزيد من تقويض سلاسل التوريد ما يؤدي إلى عرقلة وصول المنتجات الزراعية إلى الكثير من البلدان.