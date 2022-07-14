تقييم الموسم الزراعي وآفاق تطويره للعام القادم خلال اجتماع في درعا

تقييم الموسم الزراعي وآفاق تطويره للعام القادم خلال اجتماع في درعا

تركز اجتماع ضم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والمعنيين بقطاع الزراعة في محافظة درعا حول واقع تسويق الحبوب والصعوبات التي تعترض سبل تطوير القطاع الزراعي وتقييم الموسم الزراعي الحالي وآفاق تطويره للعام القادم.

وتناول الاجتماع الذي عقد في صالة المجمع الحكومي بمدينة درعا اليوم واقع تسويق المحاصيل الصيفية وسبل معالجة الآبار المخالفة وتأمين المقننات العلفية للثروة الحيوانية والتعويض عن الأضرار لمزارعي منطقة الشجرة الذين تأثرت زراعتهم بالتغيرات المناخية ومشروع القرى التصديرية والتنموية.

وتركزت المداخلات حول ضرورة زيادة مخصصات المحافظة من المازوت واستلام كامل الأقماح من الفلاحين المتعاقدين مع فرع إكثار البذار وتسهيل إجراءات الحصول على قروض الطاقة البديلة مع تخفيض الفوائد وتوفير الأسمدة لمحصول القمح ومنح رخص حفر آبار جماعية وتوجيه الدعم والامكانيات الحكومية باتجاه مناطق الإنتاج الزراعي.

ودعا المشاركون إلى تسهيل الحصول على رخص المداجن وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية وتأمين لقاحات مجانية لصالح الخيول العربية الأصيلة ودعم مربي النحل بتأمين مستلزمات التربية ومعالجة الأمراض وإعادة مشروع اليرموك الأعلى للاستثمار الفعلي بما يعود بالفائدة على الفلاحين وتأمين سوق لتصريف المنتج الزراعي وإعادة تأهيل مراكز استقبال الحبوب في بصرى الشام واليادودة ودرعا وبناء فرع المصرف الزراعي بمدينة درعا.