رئيسي يتعهد برد قاس على أي “خطأ” أمريكي أو إسرائيلي

رئيسي يتعهد برد قاس على أي “خطأ” أمريكي أو إسرائيلي

طهران – تقارير

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس ، برد “قاس” عقب إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إعلانا مشتركا ضد إيران.

وقال رئيسي في اجتماع عام بمدينة كرمنشاه غربي إيران، إن أي “خطأ” من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة “سيقابل برد قاس من جانب إيران”.

وأضاف رئيسي أن تدخلات القوى الأجنبية في المنطقة لا تؤدي إلا إلى “أزمات وزعزعة للاستقرار”.

وجدد خلال تصريحاته التأكيد على أن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبعض دول المنطقة “لن تجلب الأمن” لإسرائيل.

وعن الوضع الدولي، علق رئيسي بالقول: “عند تقييم الأوضاع والظروف الدولية، فإنّ إيران الآن أقوى من أي وقت مضى”، مؤكدا أنّ “الأميركيين في أضعف فتراتهم على الإطلاق، فشعوب المنطقة تكره التدخلات الأميركية في شؤون بلدانها”.

وجاءت تصريحات رئيسي بعد فترة وجيزة من تأكيد بايدن ولابيد في إعلان مشترك، اليوم، عزمهما على “منع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.