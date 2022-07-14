شكّلت ظاهرة قمر “الغزال” العملاق لوحات فنية في سماء العالم، تستمر ثلاثة أيام منذ الثلاثاء وحتى اليوم الخميس.

وقمر “الغزال” ثاني قمر عملاق يسطع في سماء الأرض هذا العام، بعد قمر “الفراولة”، في حزيران الماضي. وسُمي القمر بـ “الغزال” لظاهرة تحدث في الطبيعة، تتمثل في أن قرون ذكر الغزلان تكون في وضع النمو خلال هذا التوقيت، بحيث تبدو أكبر.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر البدر في أقرب نقطة في مداره من الأرض، وهو ما يجعله يظهر أكبر وأسطع. وبدا القمر أكبر حجماً من البدر المعتاد بنسبة 14% تقريباً، وأكثر إضاءة بنسبة 30%، وذلك بسبب اقترابه من الأرض، على مسافة قدرها 357.3 ألف كيلومتر تقريباً من مركز الأرض.

ومن المقرر أن تشهد الأرض القمر العملاق الأخير في 11 آب المقبل، ويحمل اسم “سمك الحفش”، بحسب وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.