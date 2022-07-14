مساعدة الساحر قد تحتل مكان جونسون

وتصدرت الوزيرة، بيني موردونت، الصفحات الأولى لعدد من الصحف البريطانية لأدائها المتصاعد، ومع الجولة الثانية من التصويت اليوم، سوف يضيق المجال قليلا، وحتى يرسل الحزب مرشحيه الاثنين للعضوية الأسبوع المقبل، سوف يكون هناك كثير من الجدل والصفقات.

وقد تعهدت بيني موردونت بما أسمته “استعادة الشعور بالذات” في حزب المحافظين، حيث تعهدت بإصلاح “نموذج القيادة الفاشل” لبوريس جونسون، حيث قالت إن الناخبين “سئموا من عدم وفاء الحكومة بوعودها، وانخراطها في سياسات خلافية”، وأشارت موردونت إلى أن خططها تطمح إلى “اقتصاد حديث” يعتمد على النمو والمنافسة بدلا من “الضرائب والإنفاق”، بينما وعدت أن “تحقق أرباحا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبينيلوب ماري موردونت، أو بيني موردونت من مواليد 4 مارس 1973، وهي سياسية من حزب المحافظين ووزيرة الدولة لشؤون السياسات التجارية منذ 2021، كما شغلت منصب وزيرة الدفاع لشهرين عام 2019 في حكومة تيريزا ماي، وكانت عضوا في البرلمان عن دائرة بورتسموث نورث منذ انتخابات عام 2010، كما كانت من قبل وزيرة للتنمية الخارجية.

وقد عملت موردونت أثناء شبابها مساعدا للساحر المعروف في منطقة بروتسموث، ويل أيلينغ، الرئيس السابق لجمعية بورتسموث السحرية، التابعة للحلقة البريطانية للرابطة الدولية للسحرة.