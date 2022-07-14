مصرع شخصين في تحطم طائرة هليكوبتر قبالة جزيرة يونانية

أعلن مسؤول في خفر السواحل اليوناني مصرع شخصين أمس إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تشارك في جهود إخماد حريق غابات في جزيرة ساموس اليونانية.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل قوله إن المروحية التي كانت تقل أربعة أشخاص على متنها تحطمت في البحر ما أدى إلى مصرع شخصين فيما تم إنقاذ اثنين آخرين ولم يتضح سبب تحطم الطائرة.

وقال مسؤول من فرق الإطفاء إن الحكومة استأجرت الطائرة لمكافحة حرائق الغابات.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت أمس فقدان ثلاثة أشخاص اليوم في تحطم المروحية.