نقص المازوت يسبب تسرب السرافيس باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

عزا رئيس نقابة عمال النقل البري في اللاذقية أحمد نجّار ظاهرة تسرب السرافيس عن خطوطها وحدوث الاختناقات المتكررة إلى مشكلة نقص المازوت المخصصة للسرافيس، مبيّناً أن مشكلة غياب السرافيس عن خدمة خطوطها تحصل عندما تنخفض كمية المازوت حيث لاتغطي الكمية حاجة جميع الرحلات.

وأشار نجار إلى مراقبة مستمرة على مدار الساعة لحركة السرافيس والتزام أصحابها بخدمة الخط ويتم فرض عقوبات يومية بحق المخالفين، وتطبيق المرسوم ٨ لضبط أية مخالفة كما يتم تسجيل حركة دخول وخروج السرافيس من خلال نقاط مراقبة في الكراجات، ويتم التشبيك بين الجهات المعنية في تشديد الرقابة، ويتم فرض عقوبة الحجز وفرض الغرامة والتوقيف، موضحاً أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات فإن النقابة تركّز على حثّ السائقين على الالتزام بعملهم على الخطوط المحددة لهم وفي نفس الوقت تساعدهم في تذليل أية صعوبات تعترضهم و تنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.