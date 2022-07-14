واتساب يتيح التفاعل على الرسائل بجميع أشكال الإيموجي

ستسمح واتساب للمستخدم بالتعبير عن رد فعله على الرسائل داخل الدردشة بجميع أشكال الإيموجي (الرموز التعبيرية)، علماً أن واتساب تسمح حالياً باستخدام 6 رموز فقط، على طريقة ماسنجر.

وكانت واتساب قد أصدرت الكثير من المزايا الجديدة لجعل تطبيق المراسلة الفورية عملياً أكثر، وكذلك جعل استخدامه أكثر متعة للمستخدمين.

وجاءت إضافة التفاعل الفوري لتعطي المستخدم إمكانية التفاعل بالرموز التعبيرية emoji بشكل سريع بدلاً من الرد (reply) على الرسالة، ووضع الإيموجي تحتها.

وقررت واتساب أن توسع هذه الميزة لتتيح للمستخدم جميع أشكال الرموز التعبيرية.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي قائمة الإيموجي صندوقاً للبحث لكي يكون المستخدم قادراً على التصفح والبحث عن إيموجي، وستسمح واتساب أيضاً بتغيير لون الإيموجي، علماً أن هذا الخيار لم يكن متاحاً.

وتتلقى النسخة الثابتة من واتساب أيضاً تطويراً بشكل متدرج، وستكون لدى جميع المستخدمين إمكانية الوصول إلى هذه الخاصية خلال الأيام المقبلة.

وعلى نحو منفصل، قدمت نسخة بيتا التجريبية من واتساب خاصية جديدة مؤخراً تتوسع في آخر التغييرات التي أُجريت على المنصة وتركز على الخصوصية.

ولدى المستخدمين بالأصل القدرة على إخفاء وقت آخر ظهور لهم وصورة البروفايل وتحديثات الحالة / القصص عن جهات اتصال معينة مضافة إلى قائمة تسمى الإقصاء أو الاستثناء.

وتوسعت نسخة بيتا إلى ذلك الحد عن طريق إعطاء المستخدمين خيار إخفاء حالة الاتصال الخاصة بهم عن الأشخاص الموضوعة أسماءهم في قائمة الإقصاء، ويعني هذا أن جهات الاتصال المضافة إلى تلك القائمة لن يكونوا قادرين على رؤية إذا ما كان المستخدم متصلاً ويستخدم التطبيق أم لا.