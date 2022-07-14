استشهاد 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حماة

حماة – سانا

استشهد 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قريتي الحويز وبيوض بريف حماة.

وذكر مراسل سانا أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل 3 مواطنين كانت تسير بالقرب من بلدة الحويز شمال سهل الغاب بريف حماة ما أدى إلى استشهادهم”.

ولفت المراسل إلى أنه تم نقل جثامين الشهداء إلى مشفى السقيلبية الوطني.

وفي الريف الشرقي للمحافظة أضاف المراسل ان مواطنا استشهد جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في قرية بيوض في ناحية الحمرا بريف سلمية الشمالي.