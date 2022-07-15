الريال يعود إلى أمريكا للتحضير للموسم الجديد

أنهى نادي ريال مدريد موسمه الكروي بأفضل طريقة ممكنة بالنظر للبداية المثيرة في الدوري المحلي والمقلقة في دوري الأبطال، لكنه استطاع في النهاية حصد البطولتين إضافةً لكأس السوبر الإسباني، مسكتاً كل الأصوات المنتقدة، ومعيداً إلى الذاكرة الجيل الذهبي للنادي بداية الألفية، وحتى يضمن دخوله الموسم المقبل بزخم البطل وطموح الحفاظ على إنجازاته، لا بدّ له من التحضير جيداً وهو ما يؤكد عليه المسؤولون عن اللعبة من خلال البرنامج التحضيري من معسكر ومباريات ودية، حيث نشهد هذا الصيف عودة النادي الملكي للولايات المتحدة الأمريكية بعد غياب- بسبب جائحة كورونا- إذ كان آخر معسكر خارج الأراضي الإسبانية عام 2019.

وسيبدأ موسم 2023 من الدوري الإسباني في 12 آب القادم وينتهي في 4 حزيران من العام المقبل، وخلال هذه الفترة سيكون على ريال مدريد الاستعداد جيداً للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية، وسينطلق معسكره التحضيري منتصف تموز الجاري، وسوف يلعب النادي الملكي 3 مباريات قبل انطلاق الموسم الجديد يشارك فيها أندية برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وأمريكا المكسيكي ، الأولى مع برشلونة في 23 تموز، وهي المرة الثانية في التاريخ التي تقام فيها مباراة الكلاسيكو خارج الأراضي الإسبانية، حيث كانت المرة الأولى في 2017 عندما فاز الكتلان بثلاثة أهدافٍ لهدفين، والمباراة الثانية أمام كلوب أمريكا في 26 من الشهر ذاته، وأخيراً أمام النادي الإيطالي في 30 تموز.

وينتظر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال اكتمال قائمة الملكي قبل انطلاق المعسكر، حيث تشمل القائمة 24 لاعباً حتى الآن، بعد رحيل الثلاثي مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل عقب انتهاء عقودهم هذا الصيف، وعلى رأس القائمة يأتي كل من أنطونيو روديغر وأوريلين تشواميني أحدث المنضمين للنادي، لكن في الوقت نفسه، هناك شكوك حول مستقبل أربعة عناصر داخل صفوف الملكي هم خيسوس فاييخو وماريانو دياز وماركو أسينسيو وداني سيبايوس، ولحين حسم موقفهم يستطيع أنشيلوتي الاعتماد على 19 لاعباً في قائمة الملكي.

وبذكر مباريات الريال الاستعدادية والكلاسيكو الودي مع الغريم التقليدي برشلونة، حددت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراتي الكلاسيكو بين عملاقي الكرة الإسبانية في الدوري، حيث تقام مباراة الكلاسيكو الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي في الجولة من التاسعة من الليغا يوم 16 تشرين الأول المقبل، فيما يستضيف استاد الكامب نو ملعب البارسا اللقاء الثاني يوم 19 آذار من عام 2023 ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.