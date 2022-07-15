القوات الروسية قضت على 200 فرد من كتيبة كراكن للقوميين النازيين الأوكرانيين و50 من المرتزقة الأجانب في خاركوف

القوات الروسية قضت على 200 فرد من كتيبة كراكن للقوميين النازيين الأوكرانيين و50 من المرتزقة الأجانب في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنّ قواتها “قضت على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة كراكن للقوميين النازيين الأوكرانيين و50 من المرتزقة الأجانب في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا”.

وتمكنت الدفاع الروسية من القضاء على المشاركين في اجتماع لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي مورّدي الأسلحة الأجانب يوم 14 يوليو، جراء ضربة بصواريخ “كاليبر” عالية الدقة المتمركزة بحراً، في فينيتسا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “في 14 تموز/يوليو، أصابت صواريخ كاليبر البحرية عالية الدقة ثكنة للضباط في مدينة فينيتسا، حيث عقد اجتماع لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي الأسلحة الأجانب عند توجيه الضربة على هذه الثكنة العسكرية بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تنظيم إصلاح أسطول الطيران الأوكراني”.

وقبل أيام، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ “الغرب خسر بالفعل، على المستوى الاستراتيجي، في اللحظة التي بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا”.